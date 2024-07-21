KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Antahtarı Yayımlandı: O Tarihten Sonra Sorulara Erişilemeyecek

ÖSYM, dün ve bugün yapılan KPSS Alan Bilgisi oturumlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı. Soru kitapçıklarının tamamını, yalnızca sınava giren adayların görüntüleyebilecek ve soru kitapçığının görüntülenme süreci, 31 Temmuz 2024'te son bulacak.

KPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Antahtarı Yayımlandı: O Tarihten Sonra Sorulara Erişilemeyecek

14 Temmuz'da başlayan 2024 KPSS Lisans maratonunda bir gün daha geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün ve bugün yapılan KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün yapılan 2024-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

31 TEMMUZ'A KADAR...

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 31 Temmuz 2024, saat 23.59'da sona erecek.

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