Vakıf Üniversiteleri Yine Durdurulamıyor! İşte Uçuşa Geçen Fiyatlar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin tercih heyecanı başladı. 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek tercih dönemi öncesi vakıf üniversitelerinin fiyatları dudak uçuklattı.

Her yıl ücretleriyle tepkilerin odağına yerleşen vakıf üniversiteleri, bu yıl da şaşırtmadı fakat ücretlere gelen zamlar "Bu kadar da olmaz artık" dedirtti.

İŞTE BAZI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN FİYATLARI

Geçen sene yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin TL oldu. Geçen yıl 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin TL olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu.

Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine 2.3 kattan fazla artış yaptı. Bu fakültelerin 2024-2025 eğitim ücreti 820 bin TL. Başkent Üniversitesi'nin ücret duyurusunda "2024 yılı girişli yeni öğrencilerin önlisans ve lisans programları eğitim ücretleri bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirilecektir" denildi. Başkent Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi 615 bin, eczacılık ise yüzde 10 KDV dahil 710 bin TL.

Bu ücretler ise sadece peşin ödemelerde geçerli olacak. Eğer veliler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret, katlanacak.