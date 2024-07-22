Vakıf Üniversiteleri Yine Durdurulamıyor! İşte Uçuşa Geçen Fiyatlar...

Milyonlarca öğrenci 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak fakat vakıf üniversitelerini tercih edecek öğrencileri fahiş fiyatlar bekliyor. Birçok üniversitenin fiyatları 2023'e göre 2 kat zamlandı. Öte yandan bu ücretler sadece peşin ödemelerde geçerli.

Vakıf Üniversiteleri Yine Durdurulamıyor! İşte Uçuşa Geçen Fiyatlar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin tercih heyecanı başladı. 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'ta sona erecek tercih dönemi öncesi vakıf üniversitelerinin fiyatları dudak uçuklattı.

Her yıl ücretleriyle tepkilerin odağına yerleşen vakıf üniversiteleri, bu yıl da şaşırtmadı fakat ücretlere gelen zamlar "Bu kadar da olmaz artık" dedirtti.

İŞTE BAZI VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN FİYATLARI

Geçen sene yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin yeni fiyatı 1 milyon 100 bin TL oldu. Geçen yıl 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin 2024-2025 eğitim öğretim ücreti KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'nin yarı burslu Tıp Fakültesi'nin ücreti ise 800 bin TL olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu.

Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri eğitim ücretlerine 2.3 kattan fazla artış yaptı. Bu fakültelerin 2024-2025 eğitim ücreti 820 bin TL. Başkent Üniversitesi'nin ücret duyurusunda "2024 yılı girişli yeni öğrencilerin önlisans ve lisans programları eğitim ücretleri bahar yarıyılı başında yeniden değerlendirilecektir" denildi. Başkent Üniversitesi'nin mühendislik fakültesi 615 bin, eczacılık ise yüzde 10 KDV dahil 710 bin TL.

Bu ücretler ise sadece peşin ödemelerde geçerli olacak. Eğer veliler eğitim ücretini güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki taksitte ödemek isterlerse toplam ücret, katlanacak.

YKS Sonuçları Gerçeği Ortaya Serdi... İktidarın 'Dindar Nesil' Planı Suya DüştüYKS Sonuçları Gerçeği Ortaya Serdi... İktidarın 'Dindar Nesil' Planı Suya DüştüEğitim

Film Gibi Olay: Yerde Bulduğu Kimlikle 2 Yıl Polisten Kaçtı! Film Gibi Olay: Yerde Bulduğu Kimlikle 2 Yıl Polisten Kaçtı!
11 Yaşındaki İbrahim'den Kahreden Haber 11 Yaşındaki İbrahim'den Kahreden Haber
Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı ödemesinin Tarihini Açıkladı