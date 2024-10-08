Seyir Halindeki Lüks Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Ankara’da seyir halindeki lüks otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Seyir Halindeki Lüks Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Kırıkkale-Ankara karayolu Elmadağ mevkiinde akşam saatlerinde bir otomobilde yangın meydana geldi.

Seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü, motordan çıkan dumanlar üzerine aracı yolun sağına çekerek durdurdu. Araçtan inen sürücü, motor bölümünden çıkan alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alev alan lüks otomobili olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Van'da Bir Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu Van'da Bir Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu
Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor Ziraat Bankası Aracı Olanlara Kampanya Başlattı! Nakit Olarak Ödeniyor
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı, Ormanda Cansız Bedeni Bulundu Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı...