Seyir Halindeki Lüks Otomobil Alevlere Teslim Oldu
Ankara’da seyir halindeki lüks otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale-Ankara karayolu Elmadağ mevkiinde akşam saatlerinde bir otomobilde yangın meydana geldi.
Seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü, motordan çıkan dumanlar üzerine aracı yolun sağına çekerek durdurdu. Araçtan inen sürücü, motor bölümünden çıkan alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alev alan lüks otomobili olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.
Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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