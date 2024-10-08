Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı, Ormanda Cansız Bedeni Bulundu

Manisa'da 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ta ormanlık alanda ölü bulundu. Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı, Ormanda Cansız Bedeni Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğı Pelin Karaca'nın (21) bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı, Ormanda Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı, Ormanda Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı'Sur' Katliamında Yeni Gelişme! İkbal Uzuner ile Katil Semih Çelik’in Son Görüntüleri Ortaya ÇıktıGüncel

Ayşenur Halil'in Annesinin Mesajı Yürekleri Dağladı: Kızına Ulaşmak İçin Her Yolu Denemiş...Ayşenur Halil'in Annesinin Mesajı Yürekleri Dağladı: Kızına Ulaşmak İçin Her Yolu Denemiş...Gündem

Kaynak: İHA

Etiketler
Uşak Manisa Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Cinsel Saldırı İle Suçlanıyordu... TFF'den Atakan Karazor Açıklaması! TFF'den Atakan Karazor Açıklaması
Van'da Bir Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu Van'da Bir Polis Memuru Evinde Ölü Bulundu
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme