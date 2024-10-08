Bir Kadın Daha Katledildi! 12 Gündür Kayıptı, Ormanda Cansız Bedeni Bulundu
Manisa'da 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'ta ormanlık alanda ölü bulundu. Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğı Pelin Karaca'nın (21) bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu (37) gözaltına aldı. Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: İHA
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