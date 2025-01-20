Seyir Halindeki Araç Alev Aldı, Sürücü Canını Zor Kurtardı

Amasya-Samsun karayolunda seyir halinde olan otomobilin motorunda yangın çıktı. Otomobilin sürücüsü Sedat C. kendini dışarı atarken, araç kısa sürede alev topuna döndü.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA