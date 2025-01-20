Duayen İsim Canlı Yayında Fenalaştı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte 18 Dakika programını yapan Prof. Dr. Emre Kongar geçtiğimiz günlerde anjiyo olmuştu. Kongar'a anjiyo sırasında kalpten çıkan ana atar damarda yüzde 80'lik daralma olduğu için yeni stent takılmıştı.

'ÖZDAĞ'IN GÖZALTI HABERİNİ VERİNCE...'

Duayen isimden bugün bir korkutan haber daha geldi. Kongar, 18 dakika programında Merdan Yanardağ'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı haberini vermesinin ardından fenalaştı. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Emre Kongar, şu ifadeleri kullandı:

"Kalbimden çıkan ana atar damarda % 80 daralma olduğu için yeni stent takılmıştı. Canlı yayın sırasında, aniden Merdan Yanardağ, Zafer Partisi Gen. Bşk. Ümit Özdağ'ın’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Dilerim kimse bir şey fark etmemiştir! Zaten şu anda gayet iyiyim. Geçmiş olsun Özdağ!"

Kaynak: Haber Merkezi