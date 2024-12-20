Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü H.A.Ö.'nün zamanında müdahalesiyle can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden, İpsala istikametine giden H.A.Ö. yönetimindeki 34 GİZ 455 plakalı otomobilin motor bölümünden Yeniceçiftlik köyünü geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü H.A.Ö., emniyet şeridine park ettiği otomobilden inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Alevler, kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Otomobilin sadece demir aksamı kalırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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