Ankara'da Feci Kaza! 2 Ölü

Ankara-Samsun yolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da Feci Kaza! 2 Ölü

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Ankara Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana geldi. İddialara göre kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı. O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 06 EYF 194 plakalı araçta bulunan T. D. ve A. E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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