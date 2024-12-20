Helal Akreditasyon Cezaları Artıyor! Karar Resmi Gazete'de

Helal belgesi veren kuruluşları denetlemek ve helal belgelerinin güvenilir olup olmadığını tespit etmek amacıyla kurulan Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında idari para cezalarının alt ve üst limitlerini yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 arttırılmasına yönelik tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; idari para cezası alt limiti 2025 için 228 bin 71 liraya ve idari para cezası üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 TL’ye yükseltildi.

Tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA