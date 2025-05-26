Sevcan Hemşirenin Ölümünde Kan Donduran '25 Saniye'! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı

Antalya’da hemşire eşi Sevcan Demir’i bıçak ve satırla katleden Halit Can Sakman hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenirken cinayete ilişkin kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede korkunç olayın 25 saniyede yaşandığı belirtildi.

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Sevcan Hemşirenin Ölümünde Kan Donduran '25 Saniye'! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında 2 aylık evli hemşire çift Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti arasında maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'ı satırla katletti.

Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz bulan polis, Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığını tespit etti.

Sevcan Hemşirenin Ölümünde Kan Donduran '25 Saniye'! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı - Resim : 1

Halit Can Sakman 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Sevcan Hemşirenin Ölümünde Kan Donduran '25 Saniye'! Gerçek Kamerada Ortaya Çıktı - Resim : 2

DEHŞET 25 SANİYE SÜRDÜ

Olayın 25 saniye içinde yaşandığı, sanığın 'Arkadan saldırdı' ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

İddianamede; apartmanın güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği, kayıtlarda maktulün saat 20.49'da binadan çıktığı, sanığın saat 21.51'de maktulü ikamete geri getirdiği, 25 saniye sonra daire kapısının tekrar açıldığı ve maktule ait olduğu düşünülen bir ayağın çırpındığı görüldüğü ifade edildi.

'CANAVARCA HİS'

İddianamede, Sevcan hemşirede 11 kesi tespit edildiği, sanığın eşinin boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığı, hareketsiz kalan maktulün boynunu kesmesi nedeniyle canavarca hisle hareket ettiği kanaatine varıldığı belirtildi.

'SIRTINDAN BIÇAKLADIM'

Halit Can Sakman ifadesinde, şunları söyledi: Birden eşim boğazıma doğru bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bıçak alarak, 1 kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazını sıkarak boğdum. Mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet, bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum, alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım.

Antalya'da Satırlı Vahşet: Hemşire Sevcan Demir’i Katletmişti! İfadesi Kan DondurduAntalya'da Satırlı Vahşet: Hemşire Sevcan Demir’i Katletmişti! İfadesi Kan DondurduGüncel

Kaynak: DHA

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