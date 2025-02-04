Servis Otobüsü İle TIR Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı! TIR Şoförü Gözaltına Alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Serbest Bölge girişinde edinilen bilgiye göre TIR, Gemlik Serbest Bölgeye girişinde hızını ayarlayamayınca Temsa marka servis otobüsüne arkadan çarptı. İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste, can pazarı yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.

Kaza sonrasında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, TIR şoförü F.A. gözaltına alındı. Kazada yaralanan 9 işçiden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA