Servis Otobüsü İle TIR Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı! TIR Şoförü Gözaltına Alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü, TIR'ın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada 2'si ağır 9 kişinin yaralanırken TIR şoförü ise gözaltına alındı.

Servis Otobüsü İle TIR Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı! TIR Şoförü Gözaltına Alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Serbest Bölge girişinde edinilen bilgiye göre TIR, Gemlik Serbest Bölgeye girişinde hızını ayarlayamayınca Temsa marka servis otobüsüne arkadan çarptı. İşçileri topladıktan sonra fabrikaya doğru yola çıkan otobüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre şarampole yuvarlanan otobüste, can pazarı yaşandı. Vatandaşların ihbarıyla çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralılar, vatandaşların da yardımıyla otobüsten çıkarıldı.

Servis Otobüsü İle TIR Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı! TIR Şoförü Gözaltına Alındı - Resim : 1

Kaza sonrasında Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, TIR şoförü F.A. gözaltına alındı. Kazada yaralanan 9 işçiden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Gemlik Trafik kazası
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