Seren Serengil'in ‘Cübbeli Ahmet’ Şikayeti 7 Günde Rafa Kalktı

BirGün'ün haberine göre, Seren Serengil, 13 Aralık 2024’te evinin önünde, komşusu olan Cübbeli Ahmet’in korumalarının bulunduğu aracın üzerine sürüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu.

Serengil polis merkezinde verdiği ifadesinde, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ve korumalarının olayla bağlantılı olduğunu belirtti. Serengil’in aktardığına göre, olay günü saat 17.45-18.15 civarında avukatı ve bir taksi şoförü ile birlikte evinin önünde bulunduğu sırada, beyaz renkli bir aracın hızla üzerlerine doğru geldiğini fark etti. Aracı durdurmak amacıyla elini kaldırdığını söyleyen Serengil, sürücünün hız kesmek yerine daha da hızlandığını ve üzerine doğru sürdüğünü ifade etti.

Serengil, son anda kendini yolun kenarına attığını, aksi takdirde aracın kendisine çarpacağını ve hayatını kaybedebileceğini dile getirdi. Olayın ardından sitenin güvenliğini arayarak aracın sahibini öğrenmek istediğini belirten sanatçı, güvenlik görevlisinin kendisine, “O araç Cübbeli Ahmet’in korumalarına ait, onun sokağa çıktığında ona eşlik ediyorlar” dediğini aktardı.

DOSYA İFADE ALINMADAN KAPATILDI

Serengil’in şikâyeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” kapsamında değerlendirdi ve bir soruşturma başlattı. Ancak sadece yedi gün sonra, 20 Aralık 2024’te, savcılık “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vererek dosyayı kapattı.

Kaynak: BirGün