Seren Serengil'in ‘Cübbeli Ahmet’ Şikayeti 7 Günde Rafa Kalktı

Ünlü sunucu Seren Serengil'in, Cübbeli Ahmet’in kendisine araçla saldırı düzenlendiğini öne sürerek Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. İddiaya göre, şikayet sonrası açılan dosya, herhangi bir ifade alınmadan yalnızca yedi gün içinde kapatıldı.

Son Güncelleme:
Seren Serengil'in ‘Cübbeli Ahmet’ Şikayeti 7 Günde Rafa Kalktı

BirGün'ün haberine göre, Seren Serengil, 13 Aralık 2024’te evinin önünde, komşusu olan Cübbeli Ahmet’in korumalarının bulunduğu aracın üzerine sürüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu.

Serengil polis merkezinde verdiği ifadesinde, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ve korumalarının olayla bağlantılı olduğunu belirtti. Serengil’in aktardığına göre, olay günü saat 17.45-18.15 civarında avukatı ve bir taksi şoförü ile birlikte evinin önünde bulunduğu sırada, beyaz renkli bir aracın hızla üzerlerine doğru geldiğini fark etti. Aracı durdurmak amacıyla elini kaldırdığını söyleyen Serengil, sürücünün hız kesmek yerine daha da hızlandığını ve üzerine doğru sürdüğünü ifade etti.

Seren Serengil'in ‘Cübbeli Ahmet’ Şikayeti 7 Günde Rafa Kalktı - Resim : 1

Serengil, son anda kendini yolun kenarına attığını, aksi takdirde aracın kendisine çarpacağını ve hayatını kaybedebileceğini dile getirdi. Olayın ardından sitenin güvenliğini arayarak aracın sahibini öğrenmek istediğini belirten sanatçı, güvenlik görevlisinin kendisine, “O araç Cübbeli Ahmet’in korumalarına ait, onun sokağa çıktığında ona eşlik ediyorlar” dediğini aktardı.

DOSYA İFADE ALINMADAN KAPATILDI

Serengil’in şikâyeti üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” kapsamında değerlendirdi ve bir soruşturma başlattı. Ancak sadece yedi gün sonra, 20 Aralık 2024’te, savcılık “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vererek dosyayı kapattı.

Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! 'Tarikat ve Cemaatleri Kapatın'Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! 'Tarikat ve Cemaatleri Kapatın'Magazin
Seren Serengil, Cüppeli Ahmet'ten şikayetçi oldu: Köpeklerimi öldürdüSeren Serengil, Cüppeli Ahmet'ten şikayetçi oldu: Köpeklerimi öldürdüMagazin

Kaynak: BirGün

Etiketler
Seren Serengil Cübbeli Ahmet
Son Güncelleme:
Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
İstanbul'un Göbeğinde Sır Olay: Kayıp Peyzaj Mimarının Son Mesajları Ortaya Çıktı İstanbul'un Göbeğinde Sır Olay: Kayıp Peyzaj Mimarının Son Mesajları Ortaya Çıktı
Eskişehir'de Parkta Ceset Bulundu Eskişehir'de Parkta Ceset Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı