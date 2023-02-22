Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş'tan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek: 10 çadır bağışladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 10 çadır bağışladı.

Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş'tan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek: 10 çadır bağışladı

6 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Bir Kira Bir Yuva yardım kampanyasına bağışta bulundu. 

Eşi Başak Demirtaş ile beraber mesaj göndererek bağış yaptığını açıklayan Demirtaş "Herkese başsağlığı diliyoruz. Bizim halkımıza sözümüz var. Tüm ezilenler yan yana duracağız. Gücümüz oranında 10 çadırı HDP aracılığıyla gönderdik. 10 çadırı da sizin aracılığınızla göndermek istiyoruz" dedi. 

Son Güncelleme:
Bakan Bilgin'den depremzedeler için nakdi ücret desteği açıklaması Bakan Bilgin'den depremzedeler için nakdi ücret desteği açıklaması
Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu Depremlerin yıktığı Adana’da inşaatlar durduruldu
Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin
Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı Herkes isyan edince FOX TV ve Star TV apar topar yayından aldı
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yağmur ve kar geliyor, sıcaklık artıyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yağmur ve kar geliyor, sıcaklık artıyor!