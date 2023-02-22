Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş'tan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek: 10 çadır bağışladı

6 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Bir Kira Bir Yuva yardım kampanyasına bağışta bulundu.

Eşi Başak Demirtaş ile beraber mesaj göndererek bağış yaptığını açıklayan Demirtaş "Herkese başsağlığı diliyoruz. Bizim halkımıza sözümüz var. Tüm ezilenler yan yana duracağız. Gücümüz oranında 10 çadırı HDP aracılığıyla gönderdik. 10 çadırı da sizin aracılığınızla göndermek istiyoruz" dedi.