Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Organ Yetmezliği Teşhisi

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu.

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka'nın açıklaması paylaşıldı.

Dr. Serkan Saka'nın açıklaması şöyle:

"Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisine yatırılmıştır.

2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir. Takip eden günlerde gerekli tibbi müdahaleler uygulanmıştır. Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile, yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.

Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır."

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği’nden

