Yoğun Bakıma Alınmıştı: Gülşah Durbay'ın Sağlık Durumuna İlişkin Belediyeden Açıklama

Şehzadeler Belediyesi'nden tedavisi yoğun bakımda devam eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama heldi.

Açıklamada, Durbay'ın sağlık durumunun stabil olduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi. Açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'ın tedavisi, Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bilinci açık şekilde devam etmektedir. Başkanımızın genel durumu stabildir. Sağlık durumuna ilişkin bir gelişme olduğunda, belediyemiz tarafından kamuoyu bilgilendirilecektir. İyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

