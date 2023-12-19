Seher Sultan hakkında yakalama kararı

Dilan-Engin Polat soruşturmasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Seher Yaşayacak hakkında yakalama kararı çıkardı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda, Yaşayacak’ın ifadesini alındıktan sonra da serbest bırakılmaması talep edildi.

Yaşayacak’a yönelik yakalama kararına göre bu kişi, yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ve Derkan Başer’i aklamaya yönelik bir dizi paylaşımda bulunmakla suçlanıyor. Savcılık ayrıca, Yaşayacak’ın, Soruşturmanın gizli tanığının kimliğini deşifre etmekle de suçlanıyor.

PARA İSTEDİĞİ KİŞİ, O YAZIŞMALARI PAYLAŞTI

Bir dönem gazetecilik yapan Seher Yaşayacak, bir süredir İtalya’da bulunuyor. Bir ara Ataşehir’de restoran açan Yaşayacak, son 2 yıldır sosyal medyadaki bir takım paylaşımları ile gündemde.

Bu arada, Paramount Otelin ikinci kuşak sahiplerinden Yasemin Uras, Seher Yaşayacak’ın kendisinden para istediğina dair ikili arasındaki bir takım yazışmaları paylaşmıştı.