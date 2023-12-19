Oyuncu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Oyuncu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti. Arıkan, 'Tosun Paşa'da canlandırdığı 'Seferoğulları'ndan Suphi' karakteriyle tanınıyordu.

Oyuncu Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

"Tosun Paşa" filminde 'Seferoğulları'ndan Suphi' karakterini canlandıran oyuncu Cevdet Arıkan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini, oğlu Cem Arıkan duyurdu.

Cem Arıkan, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun" dedi.

Cevdet Arıkan, Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de Özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 120'nin üzerinde filmde rol aldı.

'SANATI, SANAT OLSUN DİYE YAPTIK'

Cevdet Arıkan, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Sinemaya çok emek verdim. Sinemanın nankör bir meslek olduğunu söylüyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var. Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı, sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı, sanat olsun diye yaptık. Bunun karşılığında aldığımız çok cüzi bir para. O para da işte benim gibi 6 çocuklu bir aileyse yandın. Hele İstanbul'da kiran, gıdan, giyimin var. Baş edemiyorsun" demişti.

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