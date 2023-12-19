Zeki Demirkubuz: Yeraltı filminden beri benimle uğraşanlara artık katlanamıyorum

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, vizyona giren filmi 'Hayat'ın Nuri Bilge Ceylan kıyası üzerinden eleştirilmesine, "‘Yeraltı’ filminden beri benimle uğraşan, alçakça kampanyalar yapan d...lara artık katlanamıyorum" diye yanıt verdi.

Zeki Demirkubuz: Yeraltı filminden beri benimle uğraşanlara artık katlanamıyorum

Zeki Demirkubuz'un 15 Aralık'ta giren filmi Hayat, Nuri Bilge Ceylan’ın bu sene vizyona giren ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmiyle kıyaslandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir kez daha NBC ile Zeki'yi kıyaslamamam gerektiğini anladım. Bu film Kuru Otlar Üstüne'nin yanına bile yaklaşamaz tam bir hayal kırıklığı, finali göz kanatıcı, yine fatura kadına kesiliyor karakterler tek boyutlu... Zeki Demirkubuz'un en kötüsü..." yorumunu yaptı.

Demirkubuz bunun üzerine "Kardeş, sen ordan devam et ama konunun kuruyla suluyla ne ilgisi var? Bunca yıldan sonra benim hala kadın sorununa çözüm bulmak için film yaptığımı sanıyorsun? Hem bu cinsiyet meselesini bize bu kadar dayatan yeni liberal yavşaklar ve çıkarcı dallamalardan sıkılmadınız mı artık!" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Demirkubuz’un X üzerinden izleyiciyle diyalog kurmasını eleştirdi, "Siz ürettiğiniz bir eser ile tüm izleyicilerden onay almayı mı bekliyordunuz? Titriniz ortada iken neden böyle eleştirilere kulak asıyorsunuz? Kendinizi böyle şeylerle yıpratmayın" diye sordu.

Demirkubuz ise şu yanıtı verdi.

“Beklemiyorum.Her yazılana cevap verme, tweet atma meraklısı da değilim, sadece futbol sevgim yüzünden böyle ortalara dayanamıyor ve ‘Yeraltı’ filminden beri benimle uğraşan, alçakça kampanyalar yapan d...ara artık katlanamıyorum.”

Öte yandan Hayat ilk üç günde 19.613 seyirci tarafından izlendi. Bu açılış Zeki Demirkubuz filmografisinin en iyi açılışlarından biri oldu.

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