Sinağrit Baba'dan "Onun Sabah Alarmı" albümü

Alternatif rock grubu Sinağrit Baba, uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Onun Sabah Alarmı” ismindeki albümlerini yayınladı.

ALBÜM HAKKINDA

Albüm, uyumsuz bir karakterin, giderek hırçınlaşan hayatını ve bu hayat yolculuğunda uğradığı durakları anlatıyor. Albümün başında yaşamı sorgulayan karakter, sonra kendini okul, iş, ikili ilişkiler, yurtdışı olanakları gibi bağlamlarda sınıyor. Albümün sonuna doğru karakterin bilincinin sosyal ve politik bir özne olarak dönüşümüne şahit oluyoruz.

Uzun yıllardır sahnede icra ederek son haline getirdikleri besteleriyle Sinağrit Baba, kentli rock geleneğine yepyeni bir albüm sunmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca albümde bir de Peyk cover'ı, 'Köleler ve Kilitler' var.

Kaynak: Gerçek Gündem