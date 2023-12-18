Sinağrit Baba'dan "Onun Sabah Alarmı" albümü

Sinağrit Baba nüzik grubunun uzun süredir üzerinde çalıştığı “Onun Sabah Alarmı” albümü çıktı.

Son Güncelleme:
Sinağrit Baba'dan "Onun Sabah Alarmı" albümü

Alternatif rock grubu Sinağrit Baba, uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Onun Sabah Alarmı” ismindeki albümlerini yayınladı.

ALBÜM HAKKINDA

Albüm, uyumsuz bir karakterin, giderek hırçınlaşan hayatını ve bu hayat yolculuğunda uğradığı durakları anlatıyor. Albümün başında yaşamı sorgulayan karakter, sonra kendini okul, iş, ikili ilişkiler, yurtdışı olanakları gibi bağlamlarda sınıyor. Albümün sonuna doğru karakterin bilincinin sosyal ve politik bir özne olarak dönüşümüne şahit oluyoruz.

Uzun yıllardır sahnede icra ederek son haline getirdikleri besteleriyle Sinağrit Baba, kentli rock geleneğine yepyeni bir albüm sunmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca albümde bir de Peyk cover'ı, 'Köleler ve Kilitler' var.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı 8 günde toplanıyor! Hasat sonrası geliri çok fazla... Emekli vatandaş başardı
Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız Mısırı daha hızlı haşlamanın tüyosu! Yıllarca boşuna uğraşmışıyız
AC/DC hayranlarını üzecek kayıp AC/DC hayranlarını üzecek kayıp
İstanbul’un kayıp yazmaları yeniden gün yüzüne çıkıyor İstanbul’un kayıp yazmaları yeniden gün yüzüne çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama açıklandı! 17 tehlikeli uygulama açıklandı
Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar geliyor!
MasterChef'te sürpriz isim veda etti! MasterChef'te sürpriz isim veda etti!