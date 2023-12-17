AC/DC hayranlarını üzecek kayıp

Rock müziğinin efsane gruplarından AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti.

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AC/DC hayranlarını üzecek kayıp

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la." ifadeleri kullanıldı.

Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Rock Müzik AC/DC
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