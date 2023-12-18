Nâzım Hikmet, 122 yaşında anılıyor

Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet, 15 Ocak’ta 122. doğum gününde İstanbul Maltepe’de düzenlenen etkinlikle anılacak.

Son Güncelleme:
Nâzım Hikmet, 122 yaşında anılıyor

Maltepe Belediyesi’nin organizasyonunda düzenlenecek gecede Türk ve dünya edebiyatının en büyük şairlerinden Nâzım Hikmet'in hayatı hem şiirleri hem de politik mücadelesi canlandırılacak.

Nâzım Hikmet, Memleket Memleket Nâzım Hikmet başlıklı gecede ünlü şairin doğum günü anmasına, sanatçılar Haluk Çetin gitarıyla, Pelin Batu ve Nilüfer Açıkalın şiirleriyle Burhan ve Gökhan Şeşen (Grup Gündoğarken) Nâzım Hikmet şarkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 15 Ocak tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Nâzım Hikmet sevenlerin geceye büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Nazım Hikmet
Son Güncelleme:
Dev süper market zinciri iflas başvurusu yaptı! Şubelerin tamamı kapatılıyor Dev süper market zinciri iflas başvurusu yaptı! Şubelerin tamamı kapatılıyor
AC/DC hayranlarını üzecek kayıp AC/DC hayranlarını üzecek kayıp
Sinağrit Baba'dan "Onun Sabah Alarmı" albümü Sinağrit Baba'dan "Onun Sabah Alarmı" albümü
1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli? 1 kaşık tüketildiğinde karaciğeri temizliyormuş! Peki nasıl yenmeli?
ÇOK OKUNANLAR
"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu "Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetikle bambaşka biri oldu
Telefonunuzdan silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulama açıklandı! 17 tehlikeli uygulama açıklandı
Real Madrid teknik direktörü Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme! Ancelotti açıkladı: Arda Güler'le ilgili yeni gelişme!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar geliyor!
MasterChef'te sürpriz isim veda etti! MasterChef'te sürpriz isim veda etti!