Gazze'de faaliyetteki son hastane hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktığını duyurdu. Kurum, Gazze'de sağlık hizmeti veren tek hastaneydi.

Gazze'de faaliyetteki son hastane hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun saldırıları, kuşatması ve sağlık çalışanlarını alıkoyması nedeniyle El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde sağlık hizmeti veren tek hastaneyi hizmet dışı bıraktığını belirtti.

Kudra açıklamasında, "Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi (İsrail'in) hedef alma, kuşatma ve çok sayıda sağlık çalışanını, yaralıyı ve yerinden edilen kişiyi alıkoyması nedeniyle hizmet dışı kaldı" ifadelerini kullandı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail'in Şifa Hastanesi'ni kuşatıp baskın düzenleyerek hizmet dışı bırakmasının ardından Gazze kentinde faaliyet gösteren tek hastaneydi.

17 EKİM'DEKİ SALDIRIDA 471 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Filistin Kızılayı, 14 Aralık'ta, İsrail tanklarının hastaneyi kuşattığını ve şiddetli çatışmalar nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sektörünü ortadan kaldırarak 800 bin kişinin yerinden edilmesini ve binlerce yaralı, hamile, çocuk ve kronik hastalığı bulunan kişinin sağlık hizmetlerine erişimini engellemeyi amaçladığını söylemişti.

İsrail ordusunun El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Papa'dan eşcinsel çiftlere evlilik onayı Papa'dan eşcinsel çiftlere evlilik onayı
2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız 2024 yılında hangi burcu ne bekliyor? İşte yıl boyunca yaşayacaklarınız
İsrail'den "Gazze'de yeni bir ateşkese hazırız" mesajı İsrail'den "Gazze'de yeni bir ateşkese hazırız" mesajı
TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor TRT1 dizisinde kadro değişti! Ana kadro yeniden şekilleniyor
The Economist açıkladı: Yunanistan 2023'ü en iyi geçiren ülke, Türkiye 15. sırada The Economist açıkladı: Yunanistan 2023'ü en iyi geçiren ülke, Türkiye 15. sırada
Hyundai, Rusya'dan çekiliyor Hyundai, Rusya'dan çekiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var! Genel seçim sonrası ilk anket: İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın! Meteoroloji tarih verip duyurdu: İstanbul'a kar geliyor, hazırlığınızı yapın!
2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var! 2023'ün en iyi 50 filmi belli oldu: Listede bir Türk yapımı da var!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor: Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı Masadaki zam oranı belli oldu, yeni maaşlar tek tek hesaplandı
Bu yıl bizi neler bekliyor? Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı Nostradamus ve İbnü’l Arabi'nin 2024 kehanetleri ortaya çıktı