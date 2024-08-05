Sefkan Çelik Cinayetinde 'Çamaşır Suyu' Detayı! Barış Boyun İnfaz Emrini İtalya'dan Vermiş

İstanbul'da, Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde 2022 yılında suç örgütü üyesi Sefkan Çelik, gece saatlerinde sokakta beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 2 yılın ardından Çelik'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre suç örgütü lideri Barış Boyun, kendisine hakaret eden Sefkan Çelik'in infaz emrini İtalya'dan verdi.

Sabah'ın haberine göre, infaz timi, hırsızlık çetesi ile temasa geçerek kendileri için bir araç temin etmelerini istedi. Çete, infazdan 2 gün önce E.S.K'nin evine girerek otomobilinin anahtarlarını çaldı ve saldırganlara 5 bin Türk lirası karşılığında teslim etti.

Olay günü akşam saatlerinde Şahin lakaplı H.K, Sefkan Çelik'i arayarak arkadaşlarının geleceğini ve uyuşturucu temin etmesini istedi. H.K'nin "Araba ile geldiler, seni bekliyorlar" demesi üzerine Oğuzhan Günbay ile birlikte sokağa çıkan Sefkan Çelik'e otomobilden ateş açıldı.

'ÇAMAŞIR SUYU' DETAYI

Saldırının ardından hızla olay yerinden ayrılan infaz timi, Gazi Mahallesi'nde aracı çamaşır suyu ile temizleyip Bakırköy'de boş bir alana bıraktı. Yüzlerce MOBESE görüntüsünü inceleyen ekipler Çelik'in infazına karışan İ.E., F.İ, H.K., H.Ö., O.B., O.B, T.S'yi yakaladı. Öte yandan çetenin birçok suçtan 103 suç eylemine karıştıkları belirlendi.