Seferihisar Belediyesi'ne Operasyonda 7 Şüpheli Adliyede

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik önceki sabah 'rüşvet' operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B., inşaat firması yetkilisi R.K.B., CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ileri sürülen kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y, şirket yetkilisi R.Ö., şirket görevlisi M.C.H., gözaltına alındı.

6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edildiği belirtildi.

1 ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılırken, devam eden soruşturma kapsamında dün tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı. Günay'la birlikte gözaltı sayısı yeniden 7'ye ulaştı. Aralarında Güzelbahçe Belediye Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ve Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P. ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ileri sürülen kamu görevlisi Ö.A.'nın da bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA