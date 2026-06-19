Hacı Adayları Dikkat, Kutsal Topraklar İçin Son Gün

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.

Kaynak: AA