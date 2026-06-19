Hacı Adayları Dikkat, Kutsal Topraklar İçin Son Gün
Diyanet İşleri Başkanlığı, kutsal topraklara gitme hayali kuran yüz binlerce hacı adayını yakından ilgilendiren kritik sürenin bugün dolacağını duyurdu. 2027 yılı hac organizasyonu için ilk kez ön kayıt yaptıracaklar ile mevcut kayıtlarını güncelleyecek adaylar için e-Devlet kapısı bu gece yarısı kapanıyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Detaylı bilgiye "0850 260 13 13" telefon numarasından veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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