Sedat Peker'in danışmanı Süleyman Soylu için harekete geçti: 'Hesaplaşma' vurgusu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in basın danışmanı olarak tanınan Emre Olur, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için harekete geçti. Olur, Soylu'ya '3 kuruşluk' dava açacağını açıkladı.



Eski bakan Soylu, geçen yıl ağustos ayında Olur'un Türkiye'ye getirilmesine ilişkin, "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Olur, geçen yıl (18 Eylül 2022) yakalanarak Türkiye'ye getirildiğinde zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim" diye yazmıştı.

Emre Olur Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"9 ay tek başıma Bolu F Tipi cezaevinde yattım. Bir gün olsun devletime kötü söz etmedim. Bugüne kadar hiçbir suç işlemediğim gibi utanılacak hiçbir şey yapmadım, doğru bildiğim yolda ilerlemeyi kendime görev bildim. Bu dünyaya bir kez daha gelebilmek mümkün olsaydı yine Kafkas ve Yugoslavya göçmeni müslüman Türk ailemin evladı olmak isterdim. Soyum ve aile fertlerimle onur duyuyorum. Hukuk önünde hesaplaşacağımız bir gerçek ancak benim için önemli olan Allah’ın mahkemesinde hesaplaşmak. Ancak yine de değerli avukat arkadaşlarımdan yarın 3 kuruşluk tazminat davası açmalarını rica ettim."