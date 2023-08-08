İddialar doğrulandı: Vekil adayı bakanlar, kamu kaynaklarını seçim için böyle kullandı

14 ve 28 Mayıs seçimleri geride kalırken, kamu kaynaklarının iktidar tarafından seçim propagandası olarak kullanıldığı sık sık gündeme geldi. AKP’li bakanların kamu kaynaklarını seçim propagandası için kullandığı iddialarının doğruluğu, rakamlar ile ortaya konuldu. Harcamaların, mart-mayıs döneminde zirve yaptığı ortaya çıktı.

Tüm tepkilere karşın mevcut görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı olan bakanlar, bakanlıklarını adeta seçim ofisi gibi kullandı. İstifa taleplerine kulak tıkayan Saray kabinesindeki milletvekili adayı bakanların tamamına yakını, kamu kaynaklarını seçim çalışmaları için adeta seferber etti.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, bakanlıkların 2023’ün Ocak-Haziran dönemine yönelik mali verileri ise 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin propaganda sürecinde kamu kaynaklarının kullanıldığı yönündeki iddiaları kanıtladı.

MART VE NİSANDA REKOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ocak-Haziran 2023 dönemindeki temsil ve tanıtma harcamalarında rekora imza atıldı. Rekor büyük oranda mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen harcamalardan kaynaklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AKP Milletvekili Derya Yanık'ın görevde olduğu Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 384 bin 517 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştirdi. Bakanlığın temsil ve tanıtma için 2023’ün ilk yarısında harcadığı para, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 119 arttı. Bakanlığın 1,3 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcamasının 1,1 milyon TL’lik bölümünü mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen harcamalar oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın AKP Milletvekili Murat Kurum’un bakanlık dönemini de içeren Ocak-Haziran dönemi temsil ve tanıtma harcaması ise 188 bin 890 TL oldu. 2022 yılının Ocak-Haziran dönemine oranla yüzde 14,2 artan harcamanın 67 bin 221 TL’sinin mart ve nisan aylarındaki temsil ve tanıtma harcamalarından oluştuğu bildirildi.

MART AYINDA KASAYI AÇTILAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AKP Milletvekili Mustafa Varank’ın bakanlığı dönemini de içeren 2023’ün ilk yarısındaki temsil ve tanıtma harcamasının büyüklüğü de dikkati çekti. 2022’nin ilk yarısında temsil ve tanıtma için 301 bin 57 TL harcayan bakanlık, temsil ve tanıtma harcamasını 2023’ün ilk yarısında ise yüzde 147 artırarak 742 bin 713 TL’ye çıkardı. Harcamanın 183 bin 153 TL’sinin mart ve nisan döneminde gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlığın, yalnızca mart ayında 139 bin 134 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2023’ün ilk yarısındaki temsil ve tanıtma harcaması ise kayıtlara, 9 milyon 137 bin TL olarak geçti. 2022 yılının ilk yarısına oranla yüzde 17 artan temsil ve tanıtma harcaması büyük oranda, AKP Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun bakanlığı döneminde, mart, nisan ve mayıs aylarındaki harcamalardan kaynaklandı. Mart-mayıs dönemindeki harcama 1,8 milyon TL olarak hesaplandı.

VERİLERE TEK TEK YANSIDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri de kamunun temsil, tanıtma ağırlama ve organizasyon için harcadığı fahiş parayı ortaya koyuyor. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 263 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcamasına imza atan kamu idarelerinin 2023 yılının Ocak-Haziran dönemindeki temsil ve tanıtma harcaması toplamı 522 milyon TL ile ifade ediliyor.