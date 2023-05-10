Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'dan 'Ali Yeşildağ' açıklaması: 'Bu kalleşliktir'

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Erdoğan’ı merkeze alan milyarlarca liralık yolsuzluk ve siyasiler hakkında “kaset” iddialarında bulunan Yeşildağ ile Peker’in bağlantısı olmadığını belirtti.

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Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'dan 'Ali Yeşildağ' açıklaması: 'Bu kalleşliktir'

Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın açıklamaları üzerine konuştu.

Ersan Barkın, Erdoğan’ı merkeze alan milyarlarca liralık yolsuzluk ve siyasiler hakkında “kaset” iddialarında bulunan Yeşildağ ile Peker’in bağlantısı olmadığını belirtti.

"AHLAKSIZLIKTA YENİ BİR AŞAMADIR"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Barkın, “Ali Yeşildağ adına açılmış olan Ali Yeşildağ hesabında, kendisini müvekkilim  Sedat Peker ile ilişkilendirilmeye çalışarak Muharrem İnce ya da başka konularda yapılan paylaşımlar, ahlaksızlıkta yeni bir aşamadır” dedi.

Barkın devamında, “Amaçlardan birinin de müvekkilimi, tecrit halini deldiği görüntüsü yaratarak, hukuki sıkıntıya sokmak olduğu kanaatindeyiz. Bu kalleşliktir. Sedat Peker'in, kendisi ya da başkası üzerinden bir paylaşım yapabilmesi, hukuku bilen herkesin artık net görebildiği biçimde, olanaklı değildir” diye belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Sedat Peker Muharrem İnce
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