Seçim sonuçlarını kutlamak isterken kendini vurdu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı seçim sonucunu kutlmamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu'nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu.

Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA