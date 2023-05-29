Meteoroloji'den 24 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre yurdun batı ve Güneydoğu bölgelerinde bugün 24 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin 24 kent için yaptığı uyarıya göre yağış İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısı, Ankara'nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacak. Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenen yağış nedeniyle sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Güneydoğu kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Muş çevreleri ile Bingöl'ün güney ve doğu, Mardin'in kuzey ve doğu, Bitlis'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.