Sayı açıklandı: Seçimde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarının basım ve dağıtımına yönelik tedbirlerin yanı sıra seçimlerde kurulacak sandık ve oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK kararına göre, 190 bin 736 sandıkta 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek, yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 seçmen oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması hâlinde 28 Mayıs’ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak. Seçimler için 814 bin 120 adet de görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan’da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan’da başlanacak. Oy pusulalarının dağıtımı 8 Mayıs’ta başlayacak. Oy pusulaları, Ankara il sınırlarında belirlenecek en fazla üç basım yerinde bastırılacak. Basım işini yapacak yüklenici firmanın günde 22 saat çalışma kapasitesine sahip olması gerekecek.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Oy pusulalarının basılacağı alanda üst düzey güvenlik önlemi alınacak. Bu kapsamda, basım işinde görevli personelin kimlik bilgileri YSK’ya bildirilecek. Filigranlı oy pusulası kâğıtlarının tesliminden başlayarak, üretim, kesim, paketleme, teslim ve dağıtımı sürecindeki bütün işlemler YSK’nın denetim ve gözetimi altında yapılacak. Oy pusulalarının basım yerine YSK ve DMO personeli dışında kime alınmayacak. Basım yerinde çalışacak personele özel yaka kartları verilecek. Giriş çıkışlarda tüm personel güvenlik güçlerince üst aramasına tabi tutulacak.

24 SAAT KAMERA İLE İZLENECEK

Oy pusulalarının basılacağı alana emniyet şeridi çekilecek. Bu alanlar 24 saat süreyle ve her noktadan görülecek şekilde kamera ile takip edilecek. Bu görüntüler kayıt altına alınarak YSK’ya verilecek.

KALIPLAR İMHA EDİLECEK

Oy pusulasının basımında kullanılan kalıplar, imha edileceği zamana kadar kilitli alanda muhafazaya alınacak. İşin bitiminden sonra bu kalıplar, YSK’nın gözetim ve denetimi altında tutanak düzenlemek suretiyle imha edilecek.

(Türkiye gazetesi)