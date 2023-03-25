EGM açıkladı: Depremde hayatını kaybeden 1297 kişinin kimliği tespit edilemedi

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremde hayatını kaybeden bin 297 vatandaşın kimliklendirilemediğini, hastane ve yurtlarda bakım ve tedavileri süren 72’si çocuk 74 refakatsiz kişinin de kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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EGM açıkladı: Depremde hayatını kaybeden 1297 kişinin kimliği tespit edilemedi

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan,  "3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesi sağlanmıştır. Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz bin 297 vatandaşımız var, çalışmalar devam etmekte" dedi.

Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 39 çocuk ve Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavisi devam eden 33 çocuk ve iki yetişkinin kimlik tespit çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

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