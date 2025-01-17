Savunma Yapan Teğmenlere Sorulan Sorular Ortaya Çıktı, Kurul Üyeleri Müdahale Etmiş

İhraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen 5 teğmen ve 3 komutan dün sözlü savunmalarını yaptı. İddiaya göre, teğmenlere disiplin soruşturmasında konuyla ilgisi olmamasına rağmen “ibadet” sorusu soruldu.

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Savunma Yapan Teğmenlere Sorulan Sorular Ortaya Çıktı, Kurul Üyeleri Müdahale Etmiş

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin eden ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen 5 teğmen ile 3 komutan dün Yüksek Disiplin Kurulları’nda sözlü savunmalarını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'ten Doğa Öztürk'ün haberine göre, heyet, teğmenler ve avukatların sözünü kesmeden dinledi. Türkiye Barolar Birligi (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da dahil olduğu 10 avukat savunma yaptı. Teğmenler savunmalarına “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek başladı.

Öte yandan Teğmen Ebru Eroğlu, ‘harbiyeli ruhunu’ daima taşıyacağını belirterek, “Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz, ancak göğsümdeki Kara Harp Okulu brövesini alamazsınız” dedi.

Savunma Yapan Teğmenlere Sorulan Sorular Ortaya Çıktı, Kurul Üyeleri Müdahale Etmiş - Resim : 1

TEĞMENLERE DİN SORUSU

Avukat Serdar Öztürk disiplin soruşturmasında bir Tuğgeneral tarafından teğmen İzzet Talip Akarsu’ya, “Deizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bayan Harbiyeliler nasıl ibadet ediyorlar?” şeklinde sorular yöneltildiğini iddia etti. Diğer Tahkikat Kurulu üyelerinin ise ‘bu bizim konumuz değil’ diyerek soruyu geçiştirdiği belirtildi. Savunmalar sırasında teğmenler ifade verme sürecinde kendilerine baskı yapıldığını ifade etti.

'YASAK SORGU YÖNTEMLERİ UYGULANDI'

Ayrıca Av. Öztürk teğmenlere ‘yasak sorgu’ yöntemleri uygulandığını, ‘senin hakkında Ebru böyle ifade verdi’ şeklinde teğmen Ebru Eroğlu’na farklı, teğmen İzzet Talip Akarsu’ya ise farklı ifade gösterildiğini ve bunun suç teşkil ettiğini anlattı.

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Kaynak: Cumhuriyet

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