Hollanda'nın Türkiye'den Aldığı Kuru Üzümden 'Zehir' Çıktı

Avrupa ülkelerinin Türkiye'den ithal ettiği ürünlerde 'tehlikeli madde' tespit edilmeye devam ediyor. Son olarak Hollanda'nın ülkemizden ithal ettiği kuru üzümde asetamiprid tespit edildiği öğrenildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Hollanda'nın Türkiye'den Aldığı Kuru Üzümden 'Zehir' Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi Türkiye’nin gündeminden düşmezken, Avrupa’ya ülkemizden ihraç ürünlerde de insan sağlığını tehlikeye atan maddelerin tespit edildiği ürünler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) Türkiye’den Hollanda’ya ihraç edilen kuru üzümde asetamiprid isimli tehlikeli maddeye rastlandığı açıklandı.

Şirketin kontrolünde ortaya çıkan durumun, insan sağlığı için ‘ciddi’ tehlike yarattığı bildirildi. Söz konusu durumun göndericiye bildirildiği öğrenildi.

ASETAMİPRİD NEDİR?

Tarımda en çok kullanılan böcek ilacı türleri arasında yer alan Asetamiprid, emici böceklerle mücadelede en etkili yöntemlerden biridir.

Birçok meyve ve sebze türü iiçin tercih edilirken, doğru kullanılmadığı takdirde cilt ve solunum yoluyla insan sağlığına zarar verebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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