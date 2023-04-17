'Sarıklı Amiral' Mehmet Sarı: Yerli ve milli projede başarılı olduğum için hedef gösterildim

Kamuoyuna “Sarıklı Amiral” olarak yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın fotoğraflarının sızdırılması suçlamasıyla Albay F. K’nin yargılandığı davada Tuğamiral Sarı kimlik tespiti sırasında beyanda bulundu. “Yerli ve milli projede başarılı olduğu için hedef gösterildiğini” söyleyen Sarı, “paylaşımlar nedeniyle iş bulmakta sıkıntı çektiğini” iddia etti. İddialara tepki gösteren F.K.’nin avukatı Taner Gül, “Sarı, gerçeği çarpıtmak için algıyı yönlendirmeye devam ediyor” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, F.K’nin kimlik tespitinin ardından Mehmet Sarı da 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kimlik tespiti sonrasında beyanda bulundu. Beyanında kendisine ait görüntülerin F.K tarafından hukuksuzca ele geçirilip Yunanistan’da bir sitede yayınlandığını iddia eden Sarı, “Yerli ve milli projelerde başarılı olduğum için hedef alındığımı, bu paylaşımlar yüzünden emeklilik sonrası özel sektörde iş bulmakta sıkıntı yaşadığını” söyledi.

Beyanı Cumhuriyet’e değerlendiren Albay F.K’nin avukatı Taner Gül, “MSB’de görev alan subay, astsubay, uzman ve devlet memuru 300 binden fazla personelin her zaman girip görebileceği bir fotoğrafı kullanarak F.K. hukuk dışı biçimde hedef yapılıyor” dedi. Gül, “Bunu son beyanında da yerli ve milli kelimelerini kullanarak yapmaktadır” ifadelerini kullandı.