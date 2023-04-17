Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden bir heyet, 16 Nisan 2023 günü İstanbul’da Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Akademisyenler, 2021 yılı başından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanmakta olan sorunları ile yükseköğretim alanındaki meseleleri ve çözüm önerilerini belirttiler.

Heyet ayrıca üniversitedeki hasarların dökümünü içeren bir dosya sundu. Toplantıda özgür ve özerk üniversitenin önemine dikkat çekildi.

Heyette Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Taner Bilgiç ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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