Sarıgül'e Kaset Komplosunda Yeni Gelişme: Hüseyin Sipahi'den Rüşvet İddialarına İlk Cevap

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen pornografik içerikli video gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

KASET KUMPASINDA RÜŞVET İDDİASI

Videonun yankıları devam ederken Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan kumpasın perde arkasını yazdı. Skandalın arkasında ikili arasında paylaşılamayan 15 milyon dolarlık rüşvet parasının olduğunu kaydetti.

"Tam bu sırada Mustafa Sarıgül’ün evinde çalışan kadın görevli ise bahsedilen kumpası kurmuş. Özel görüntüleri kayda almış. Bu görüntüler ise Hüseyin Sipahi'nin eline ulaşmış.

İddiaya göre Mustafa Sarıgül oğlu Emir’i Sipahi'nin oğlu ile görüştürmüş. Bir miktar da para ödemeye razı olmuş. Ancak verdiği sözü de tutmamış. Zaman zaman küçük parçalar halinde ödemeler yapmış. En son 100 bin dolar ödeyince de dananın kuyruğu kopmuş.

Şimdi konuşulan ise başka görüntülerin de bulunduğu. Olayın diğer cephesi ise yolsuzluk parasının nasıl bölüşüleceği."

SİPAHİ'DEN CEVAP

Hatice Turhan'ın yazısının gündem olmasının ardından ise Hüseyin Sipahi'den açıklama geldi. Sarıgül ile resmi olmayan hiçbir alacak-verecek meselesinin olmadığını belirten Sipahi şunları kaydetti:

"Para için bu tarz videoları çekecek birisi asla değilim. Konu yargıya taşınmıştır zaten, yargı suçluları bulup tespit edecek gereken yapılacak. Hatice Hanım'ın yazısındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu video ile ilgili Sarıgül'ün avukatlarından yapılan açıklamada, görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı, videonun yayınlanması ile ilgili yayın yasağı kararının verildiği kaydedilmişti. Açıklamanın tamamı şöyle:

"Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.

Sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkân tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

SARIGÜL NE DEMİŞTİ?

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın ulaştığı Sarıgül, "Görüntüler tamamıyla montaj. Kimin bunu yaptığını elbet bulacağız. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem