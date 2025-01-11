Şarampole Yuvarlanan Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde, Uzunköprü ilçesi Muhacırkadı köyü ile Pehlivanköy arasında meydana geldi. Gökhan Kırık'ın kullandığı 59 HN 285 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi.

İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, traktörde sıkışan sürücü Kırık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kırık'ın cansız bedenini sıkıştığı yerden, itfaiyeciler çıkardı. Gökhan Kırık'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyo

Kaynak: DHA