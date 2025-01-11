Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Palandöken ilçesinde yapılan operasyonlarda 194 adet tarihi sikke, 275 adet tarihi obje, 1 adet dedektör ve 2 adet arama çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 6 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tarihi eser kaçakçılığı suçundan yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA