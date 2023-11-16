'Sarallar' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkıyor

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında organize suç örgütünün elebaşı Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan suç örgütü üyelerinin geçmişteki faaliyetlerinin tespiti için çalışma yürüten ekipler, şüpheli Burak F'nin 3 Eylül'de bir iş yerinde silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu belirledi.

İstanbul'da 3 Eylül'de gerçekleşen ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli Burak F'nin iş yerinin lavabosunun önünde beklediği S.G'nin çıktıktan sonra ayaklarına doğru ateş ettiği görülüyor.

Tabancanın ateş almaması sonucunda iş yeri çalışanlarınca şüphelinin darbedildiği anların kaydedildiği görüntülerde, saldırı girişimini kontrol etmek için gelen başka bir şüpheli Ş.Y'nin de yakalanarak darbedildiği anlar yer alıyor.

OPERASYON

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı Kafes Operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında örgüt lideri Özgür Saral'ında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA