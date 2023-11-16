Eğitim uçağı yola yakın iniş yaptığı sırada minibüsü teğet geçti!

Çatalca’da eğitim uçağı yola yakın şekilde iniş yaptığı sırada seyir halindeki minibüsü teğet geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Eğitim uçağı yola yakın iniş yaptığı sırada minibüsü teğet geçti!

Çatalca’da eğitim uçağı yola yakın şekilde iniş yaptığı sırada seyir halindeki minibüsü teğet geçerken o anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Kasım Salı günü meydana geldi. Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi’nde bulunan Hezarfen Havaalanı’ndan havalanan eğitim uçağı, eğitimini tamamladıktan sonra yola yakın şekilde inişe geçti.

O sırada Aksaray Caddesi’nden geçen minibüs şoförü uçağın üzerine doğru geldiğini görüp paniğe kapıldı. Minibüs şoförünün yavaşlaması ile olası bir faciadan dönüldü. Uçağın minibüsü teğet geçtiği anlar şoförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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