Nihal ve Bahar Candan kardeşler adliyeye sevk edildi

"Kara para aklama" iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlanarak Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında “suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltına alındı. Bu soruşturma kapsamında Kars’tan gözaltına alınarak getirilen İsrafil S. ile birlikte Candan kardeşlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifadeleri alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, sorguda Nihal ve Bahar Candan’a mayıs 2023’de düzenlenen operasyonda tutuklanan dolandırıcılık çetesinin lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu. Nihal Candan verdiği ifadesinde, Onur Apaydın’ın çok eski erkek arkadaşı olduğunu belirten Nihal Candan, onunla uzun süre önce ayrıldığını belirtti. Onur Apaydın’ın isminin Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini anlatan Nihal Candan, onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ve bu uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra gerçek isminin Onur Apaydın olduğunu öğrendiğini söyledi.

LÜKS RESTARONLARDA VERİLEN YEMEKLİ TOPLANTILAR SORULDU

Dolandırıcılık çetesine yönelik yapılan çalışmalarda, çetenin kişileri tuzağa düşürmek için lüks restoranlarda yemekli tanıtım yaptıkları ortaya çıkmıştı. Bu yemekli tanıtımlarda Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin de yer aldığı belirtilmişti. Candan kardeşlere bu lüks restoranlarda yapılan tanıtımlı yemekler de soruldu. Nihal Candan, o dönem Onur Apaydın’ın kendi erkek arkadaşı olduğu için, erkek arkadaşıyla yemekli yere veya gece kulübüne gittiğini söyledi. Ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını belirtti. Bahar Candan’da o bahsedilen restoranlara birçok ünlü ismin de gittiğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmeyen kardeşlere bazı kişilerin isimleri okunarak “Bunu tanıyor musunuz” diye soruldu. Candan kardeşler söylenen isimleri tanımadıklarını belirti. Bahar Candan’a sosyal medya hesabında "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" paylaşımı da soruldu. Bahar Candan o paylaşımda 2 yazacağına yanlışlıkla 12 yazdığını ve amacının espri olduğunu iddia etti.

OPERASYON 3 YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞTİ

"Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" vaadiyle birçok kişiyi dolandıran şebekeye 3 yıl önce operasyon düzenlenmişti. İddialara göre çetenin lideri Eren Koç ve Onur Apaydın’dı. Nihal ve Bahar Candan’ın 3 yıl önceki operasyonda da ifade verdikleri iddia edildi.

İfadeleri tamamlanan Nihal Candan kardeşi Bahar Candan ve İsrafil S. bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne gönderildi.

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Kaynak: ANKA

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