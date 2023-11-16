Hileli zeytinyağına dikkat: Fiyatlar 500 lirayı bulacak!

Ziraat mühendisi Mesut Özmenay, tüketicileri hileli zeytinyağına karşı uyardı. Düşük maliyetli sıvı yağlar veya başka bitkisel yağların zeytinyağına karıştırılabileceğini belirten Özmenay, zeytinyağı fiyatlarında büyük bir artış beklendiğini söyledi.

Ziraat mühendisi ve tarım danışmanı Mesut Özmenay, bugün yaptığı açıklamada, son dönemde sahte gıda ürünlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Özmenay, etiketlerde ünlü zeytinyağı üreticisi ülkelerin adlarının kullanılmasının tüketicileri yanıltabilecek bir husus olduğunu kaydetti. Rafine edilmiş zeytinyağlarının daha düşük kaliteye sahip olabileceğini belirten Özmenay, bu ürünlerin genellikle sadece "zeytinyağı" diye satıldığını belirtti.

ZEYTİNİN ZEYTİNYAĞINA DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Zeytinlerin elle veya mekanik olarak toplandığı hasat dönemlerinin genellikle sonbaharda gerçekleştiğini aktaran Özmenay, elle toplanan zeytinlerin daha az hasar gördüğü için daha iyi kalitede zeytinyağı üretimine imkan tanıdığını söyledi. Hasat edilen zeytinlerin yıkanıp temizlendikten sonra öğütme işlemine tabi tutulduğunu belirten Özmenay, soğuk sıkım ve sıcak sıkım yöntemleri arasındaki farklara da değindi.

SOĞUK SIKIM VE SICAK SIKIM ZEYTİNYAĞININ FARKI

Soğuk sıkımın düşük sıcaklıklarda gerçekleştiği ve daha fazla aroma ile besin değerini koruduğu, ancak veriminin daha düşük olduğu bilgisini paylaşan Özmenay, sıcak sıkımın ise yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiğini ve daha fazla yağ elde edildiğini, ancak bazı aromaların ve besin değerlerinin kaybolabileceğini belirtti.

Zeytinyağı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Mesut Özmenay, tüketicileri sağlıklı ve kaliteli bir ürün tercih etmeleri konusunda uyardı.

UZMANINDAN İPUÇLARI

Yüksek sıcaklıkta işlenen zeytinlerin zeytinyağının aromasını ve besin değerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Özmenay, tüketicilere alışveriş yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmelerini önerdi.

Özmenay, “Zeytinyağı etiketleri dikkatlice incelenmeli; menşe bilgileri, işlem türü (soğuk sıkım veya sıcak sıkım), kalite derecesi ve marka bilgileri kontrol edilmelidir” dedi.

Kaliteli zeytinyağının tat ve aroma açısından farklılık gösterebileceğini belirten Özmenay, özellikle extra virgin zeytinyağının daha zengin bir tada ve aromaya sahip olduğunu ifade etti.

Özmenay, zeytinyağı satın alınırken cam şişelerin seçilmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü cam, ışık ve hava geçirmez, bu da zeytinyağının kalitesini daha iyi korur” diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI

Özmenay, zeytinyağı fiyatlarının bir dizi faktöre bağlı olarak değişebileceğini, ancak uzun vadede kaliteli zeytinyağına olan talebin devam etmesi durumunda fiyatlarda artış olma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Kaliteli zeytinyağı üretiminin daha fazla dikkat ve kaynak gerektirdiğini ifade eden Özmenay, geçen yıl 74 lira olarak açıklanan alım fiyatının bu sezon 295 liraya yükseldiğini ve ürünün 315 liradan rafa konulduğu bilgisini paylaştı. Özmenay zeytinyağı fiyatların 500 liraya çıkabileceğini değerlendirdi.