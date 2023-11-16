DİSK'in yürüyüşü dördüncü gününde

DİSK'in “vergide adalet, gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yaptığı yürüyüş, dördüncü gününde Bursa’dan başladı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “vergide adalet, gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yaptığı yürüyüş, dördüncü gününde Bursa’dan başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Dün önce Yalova’da, akşam saatlerinde de Bursa’da üyelerimizle, yürüyüşümüze destek veren kurum temsilcileriyle, işçi arkadaşlarımızla buluştuk. Bugün aynı noktadan, Bursa Kent Meydanı’ndan Bilecik’e doğru yürüyüşümüzü başlatıyoruz” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “vergide adalet, gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yaptığı yürüyüş, dördüncü gününde Bursa’dan başladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Dün önce Yalova’da, akşam saatlerinde de Bursa’da üyelerimizle, yürüyüşümüze destek veren kurum temsilcileriyle, işçi arkadaşlarımızla buluştuk. Bugün aynı noktadan, Bursa Kent Meydanı’ndan Bilecik’e doğru yürüyüşümüzü başlatıyoruz” dedi.

“Vergide adalet, gelirde adalet” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenleyen DİSK, dördüncü gününde Bursa’dan yola çıktı. Yürüyüş öncesi Bursa Kent Meydanı’nda açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dünkü yürüyüş programını hatırlatarak şunları söyledi:

“Dün önce Yalova’da, akşam saatlerinde de Bursa’da üyelerimizle, yürüyüşümüze destek veren kurum temsilcileriyle, işçi arkadaşlarımızla buluştuk. Bugün aynı noktadan, Bursa Kent Meydanı’ndan Bilecik’e doğru yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bugün de Bilecik ve Eskişehir’de olacağız. Öğlen saatlerinde Bilecik’te, akşam saat 17.00’de de Eskişehir’de buluşmalarla yürüyüşümüzü daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Yarın saat 14.00’te de Ankara’da, Ulus Meydanı’nda olacağız. Gelirde adalet için, vergide adalet için milyonların adalet talebini Ankara’ya taşımak için yürüyüşe devam ediyoruz.”

Kaynak: ANKA

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DİSK Ankara Bursa Bilecik
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