Saraçhane Mitingi Sonrası Çok Sayıda Gözaltı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının birinci yılı nedeniyle Saraçhane’de düzenlenen mitingin ardından 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11’i serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor. 4 kişinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının birinci yılı nedeniyle dün akşam Saraçhane'de düzenlenen miting sonrası 35 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 35 kişiden ifadesi tamamlanan 11'i serbest bırakıldı, 20'sinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

4 kişinin ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.03.2026 günü saat 20.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih İlçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde açık yer toplantısı düzenlenmiştir. Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır. Emniyet ekiplerimiz gruba müdahale etmiş ve gruptan 35 şahsı yakalamıştır. Şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam etmektedir."

Kaynak: DHA

