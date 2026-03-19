Şanlıurfa’da Devrilen Otomobildeki Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir kaza meydana geldi. Uzman Çavuş K.Y. idaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Siverek Bucak Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş K.Y. idaresindeki araç, Adıyaman istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü K.Y. ile araçta bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü K.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Yıldız için Siverek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Yıldız’ın naaşı, memleketi Afyon’a uğurlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a Gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a Gidiyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor
Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu
HSK Kararnamesi Yayımlandı: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti HSK Kararnamesi Yayımlandı: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin
ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'inci Gün: Katar, İranlı 2 Ataşeyi Sınır Dışı Etti İran ve Hizbullah'tan İsrail'e Yoğun Bombardıman