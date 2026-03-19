Şanlıurfa’da Devrilen Otomobildeki Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKAN ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana geldi. Siverek Bucak Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş K.Y. idaresindeki araç, Adıyaman istikametinden Siverek yönüne seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü K.Y. ile araçta bulunan Uzman Çavuş Mehmet Yıldız ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü K.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Öte yandan hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Yıldız için Siverek Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Yıldız’ın naaşı, memleketi Afyon’a uğurlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA