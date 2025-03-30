Şanlıurfa'dan Acı Haber... Polis Memuru Şehit Oldu
Şanlıurfa'da görev sırasında çıkan arbedede fenalaşan polis memuru Mesut Acar şehit oldu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden Acar için bir başsağlığı mesajı yayımlandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kentte görev sırasında fenalaşan bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın, şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında girdiği arbede sırasında yere düşüp fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA