MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu

MSB, Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.

MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

Bakan Göktaş'tan Şehit Çocuklarına ZiyaretBakan Göktaş'tan Şehit Çocuklarına ZiyaretSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MSB Şehit
Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı’nı Kutladı Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı’nı Kutladı
Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük Yoğunluk Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük Yoğunluk
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti