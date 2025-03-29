MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
MSB, Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."
Kaynak: Haber Merkezi