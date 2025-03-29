Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük Yoğunluk

Ramazan Ayı çerçevesinde uygulanan 9 günlük resmi tatil döneminin başlamasıyla birlikte, bayrama bir gün kala alışverişe çıkan vatandaşlar, kent merkezindeki esnafı yoğunlaştırdı. Özellikle ayakkabı tamircilerine olan talep ise dikkat çekti. Bayramda temiz ve bakımlı ayakkabılarla dolaşmak isteyen vatandaşların tamircilere başvurduğunu söyleyen esnaf, işlerin önceki yıllara göre biraz daha sakin olmasına rağmen artan hareketliliğin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

AYAKKABI DEĞİŞİMİNE BAYRAM HAZIRLIĞI

Baharın gelmesiyle işlerinde hareketlenme olduğunu belirten 35 yıllık ayakkabı tamircisi Ömer Uslu, "Baharın gelmesiyle birlikte işlerimizde bir hareketlenme yaşanıyor. Bayram da tam kışın bitişi ve yazın başlangıcına denk geldiği için insanlar ayakkabı değişimine yöneliyor. Bottan ayakkabıya, hatta sandaletlere geçiş yapıyorlar. Şu anda hem bot hem de terlik tamiri için gelenler var" dedi.

BAYRAMDA TEMİZ AYAKKABI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uslu, ayakkabı boyama işleminin fiyatını 70 TL olarak belirlediklerini, ancak spor ayakkabılarının makinede yıkanmasının bazı riskler taşıdığını da vurguladı. "Kolaylık olsun diye bazı insanlar spor ayakkabılarını çamaşır makinesinde yıkıyorlar. Ancak her spor ayakkabı makinede yıkanmaz. Kumaşına göre dikkat edilmesi gerekir, yoksa ayakkabılar parçalanabilir. Makinede yıkanan ayakkabılar bozulduğunda düzeltmek çok daha zor oluyor" şeklinde uyarılarda bulunan Uslu, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA