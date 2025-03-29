Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı’nı Kutladı

Başkan Tahmazoğlu, bayramların insanları birbirine yaklaştıran özel günler olduğunu belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakarak bayrama ulaştık. Bu yıl, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ibadete açtığımız Şahinbey Millet Camii’mizde Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi camimizde görmek bizleri çok mutlu etti. Camimiz dolup taştı, teravih namazı sonrası düzenlediğimiz Ramazan Sokağı ve diğer etkinliklerle Ramazan ayının manevi coşkusunu burada da hissettik" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATILDI

Tahmazoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağladıklarını ve aşevleri aracılığıyla hasta, yaşlı ve engelli bireylere yemek ikramında bulunduklarını ifade etti. "Mübarek Ramazan ayının bereketini ve paylaşma sevincini birlikte yaşadık" diyen Başkan, bayramda sevinç ve huzurun yanı sıra, Gazze’deki zor durumda olan insanları da unutmamaları gerektiğine dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA EDİLMELİ

"Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini buruk da olsa yazıyoruz" diyen Başkan Tahmazoğlu, Gazze’de on binlerce kardeşimizin hala abluka altında olduğunu belirterek, dualarda onları unutmamaları çağrısında bulundu.

Tahmazoğlu, mesajında şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Birlik ve beraberlik içerisinde barışın egemen olduğu, sevgi dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA