Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı’nı Kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, İslam âleminin bayramını kutladı ve birlik ile beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı’nı Kutladı

Başkan Tahmazoğlu, bayramların insanları birbirine yaklaştıran özel günler olduğunu belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakarak bayrama ulaştık. Bu yıl, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ibadete açtığımız Şahinbey Millet Camii’mizde Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi camimizde görmek bizleri çok mutlu etti. Camimiz dolup taştı, teravih namazı sonrası düzenlediğimiz Ramazan Sokağı ve diğer etkinliklerle Ramazan ayının manevi coşkusunu burada da hissettik" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİ UZATILDI

Tahmazoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağladıklarını ve aşevleri aracılığıyla hasta, yaşlı ve engelli bireylere yemek ikramında bulunduklarını ifade etti. "Mübarek Ramazan ayının bereketini ve paylaşma sevincini birlikte yaşadık" diyen Başkan, bayramda sevinç ve huzurun yanı sıra, Gazze’deki zor durumda olan insanları da unutmamaları gerektiğine dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA EDİLMELİ

"Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini buruk da olsa yazıyoruz" diyen Başkan Tahmazoğlu, Gazze’de on binlerce kardeşimizin hala abluka altında olduğunu belirterek, dualarda onları unutmamaları çağrısında bulundu.

Tahmazoğlu, mesajında şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Birlik ve beraberlik içerisinde barışın egemen olduğu, sevgi dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük YoğunlukBayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük YoğunlukGüncel

İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerliİçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha DeğerliGözden Kaçmasın

Kaynak: İHA

Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Mersin Valisi, Bayram Ziyaretçilerini Kent Girişinde Karşıladı Mersin Valisi, Bayram Ziyaretçilerini Kent Girişinde Karşıladı
Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük Yoğunluk Bayram Öncesi Ayakkabı Tamircilerinde Büyük Yoğunluk
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek Bu Meslekte Olanlar Yaşadı, Maaşları Daha da Artacak! Yapay Zekanın Yenemeyeceği 10 Meslek
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti Tüm Emekliler Dikkat! Hesabını Kontrol Etmeyen Pişman Olur, Ödeme Takvimi Netleşti